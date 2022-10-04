6 октября в крымском музтеатре прозвучат мировые рок-хиты в оригинальной аранжировке

Фото: mkult.rk.gov.ru

6 октября в Симферополе в Государственном Академическом музыкальном театре Республики Крым прозвучат мировые рок-хиты в оригинальной аранжировке. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Оркестр сыграет Queen, Scorpions, Deep Purple и другие группы.

- Это не просто новое прочтение классики, это возможность насладиться живым и качественным звуком от профессионалов, - говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе в октябре по воскресеньям запланированы бесплатные экскурсии по местам киносъемок и другим известным достопримечательностям. Посетителям представят пять тематических маршрутов, где можно будет узнать о разных периодах истории города.

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