Осень хозяйничает в Крымских горах: 5 атмосферных фото окрестностей Ялты в октябре 2022

Вид на Ялту со Ставри-Кая и Штангеевской тропы. Фото: Алекс Кедми/VK

Осень добавила в пейзажи Крыма свои любимые цвета – желтый и красный.

В Крыму очень красивый октябрь. Фото: Алекс Кедми/VK

Матушка Природа не изменяет своим порядкам и традициям, и в очередной раз подтверждает строки, написанные гением – «в багрец и в золото одетые леса».

Дичка. Фото: Алекс Кедми/VK

Местные синоптики обещают первые заморозки до минус 2°, что конечно же заставит дубы, клены и платаны побыстрее расстаться со своим ярким убранством. Поэтому нужно успеть полюбоваться богатой палитрой природы Крыма.

Крымские горы. Фото: Алекс Кедми/VK

Хотя хвойные, которые, как известно зимой и летом одним цветом, тоже радуют душу и глаза, особенно в новогодние праздники. Но о зиме еще рано говорить, тем более, что в Черном море вода еще плюс 20 градусов.

Осенью хорошо идти в поход. Фото: Алекс Кедми/VK

Но до зимних каникул еще далеко, октябрь только начался и пришло время для вылазок на природу. Осенние походы самые комфортные - еще не холодно, но уже и не жарко, да и дожди убавили прыть.

- Без осадков, - прогнозируют на ближайшее время Крымский гидрометеоцентр.

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