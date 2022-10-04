В Раздольненском районе на маршруты вышли новые автобусы

Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Раздольненском районе на маршруты вышли новые современные автобусы отечественного производства.

- Минтрансом РК совместно с администрацией Раздольненского района и ГУП РК «Крымтроллейбус» перед выпуском автобусов на маршруты была проведена большая работа по обкатке данных маршрутов, а также согласованию расписания движения с общественниками и жителями населенных пунктов, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы ГУП РК «Крымтроллейбуса».

Транспорт работает на экологические чистом топливе, в автобусах есть кондиционеры, системы отопления, терминалы для безналичной оплаты, видеокамеры и спутниковая навигация ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в междугородних автобусах Крыма запустили безналичную оплату проезда. Внедрение оплаты по карте на междугороднем транспорте - новый этап развития регионального проекта «Цифровая среда».

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