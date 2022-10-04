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Общество4 октября 2022 15:14

В ЗАГСах Крыма заявили, что мобилизованных будут расписывать в любой день

При этом обычно регистрация браков проходит в пятницу и субботу
Источник:kp.ru
Регистрировать браки мобилизованных в Крыму готовы в любой день.

Регистрировать браки мобилизованных в Крыму готовы в любой день.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крымские ЗАГСы пошли на встречу мобилизованным. Пары, в которых жених имеет на руках повестку и должен отправится для прохождения службы, готовы расписывать без очереди. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

- В ЗАГСах приветствуют тот факт, что дома мужчин будут ждать жены, - отметили в Минюсте.

По информации ведомства, по-прежнему регистрацию бракосочетаний в ЗАГСах проводят только два раза в неделю. Это связано с коронавирусными ограничениями, которые продолжают действовать. Однако расписать молодоженов с повесткой готовы в любой другой день.

Напомним, за последние две недели в Крыму увеличилось количество свадеб. Кроме того, выросло число заявлений, поданных в ЗАГСы на регистрацию брака.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября.

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