В ЗАГСах Крыма заявили, что мобилизованных будут расписывать в любой день

Регистрировать браки мобилизованных в Крыму готовы в любой день.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Крымские ЗАГСы пошли на встречу мобилизованным. Пары, в которых жених имеет на руках повестку и должен отправится для прохождения службы, готовы расписывать без очереди. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.
- В ЗАГСах приветствуют тот факт, что дома мужчин будут ждать жены, - отметили в Минюсте.
По информации ведомства, по-прежнему регистрацию бракосочетаний в ЗАГСах проводят только два раза в неделю. Это связано с коронавирусными ограничениями, которые продолжают действовать. Однако расписать молодоженов с повесткой готовы в любой другой день.
Напомним, за последние две недели в Крыму увеличилось количество свадеб. Кроме того, выросло число заявлений, поданных в ЗАГСы на регистрацию брака.
Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября.
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