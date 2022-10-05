В Крыму пропала 75-летняя жительница Бахчисарайского района

Вера Кудинова (Еговцева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в социальной сети ориентировку на пожилую крымчанку.

- Пропала Кудинова (Еговцева) Вера Григорьевна, 75 лет (1947 года рождения), село Плодовое, Бахчисарайский район, - сообщили волонтеры, рассказав, что она 4 октября 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы, пропавшей: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Напоминаем, что на Крымском полуострове в сентябре бесследно исчезли 5 мужчин и женщин.

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