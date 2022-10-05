В Симферополе будут судить парня за хранение 1,5 килограмма наркотиков

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Симферополе будут судить 24-летнего местного жителя за хранение и перевозку 1,5 кг наркотиков. Парня задержали сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте, а в ходе досмотра обнаружили у него несколько свертков с «‎запрещенкой»‎.

- Как пояснил задержанный запрещенное вещество он приобрел посредством сети Интернет, забрав его из тайника. <...> в автомобиле подозреваемого также было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое согласно заключения эксперта является наркотическим средством - каннабис, общей массой более 1,5 кг, - цитирует КИА пресс-службу Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

На наркотики молодой человек потратил 360 тысяч рублей, купил их для личного употребления, без цели сбыта. На него завели уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.

Ранее сообщалось, что 19-летней жительнице Ялты грозит 20 лет за распространение наркотиков. Девушку поймали с поличным.

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