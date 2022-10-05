Сергей Аксенов 5 сентября поздравил учителей Крыма с их профессиональным праздником

Фото: Сергей Аксенов/Tg
Глава Республики Крым Сергей Аксенов 5 сентября поздравил крымских учителей с их профессиональным праздником.
- Рад поздравить учителей и ветеранов педагогического труда с Днем учителя! Работа учителя - это благородная миссия и служение. По словам великого советского педагога Василия Сухомлинского, «чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света», - написал Аксенов в своем telegram-канале.
По его словам, в республике продолжают развивать инфраструктура образования и улучшать систему поддержки одаренных учащихся и педагогов.
Напомним, 24 сентября в Крыму отмечали День герба и флага республики. Глава региона Сергей Аксенов, поздравив крымчан, отметив что цвета флага РК - свидетельство неразрывной связи с Россией.
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