В Керченской больнице открылось оториноларингологическое отделение на 33 койки

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

На базе ГБУЗ РК «Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова» открылось оториноларингологическое отделение, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма со ссылкой на главврача медицинской организации Марата Еникеева.

- Данное отделение рассчитано на 33 койки: 27 коек круглосуточного стационара (19 взрослых и 8 детских) и 6 коек дневного стационара, - говорится в сообщении.

Все медработники отделения имеют необходимые навыки для лечения заболеваний уха, горла, носа.

Ранее сообщалось, что в главном вузе Крыма открыли кафедру многопрофильной клинической подготовки. Кафедра будет работать на базе Городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова в Севастополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50