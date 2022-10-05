В Крыму мобилизованных обучают управлять квадрокоптерами

Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ/скриншот из видео

На полигоне Черноморского флота мобилизованных обучают управлять квадрокоптерами. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- Занятия проводят инструкторы волонтерской организации, специализирующейся на применение беспилотников. Резервисты учатся управлять дронами квадрокоптерного типа, - говорится в сообщении.

В рамках занятий военные выполняют запуск БПЛА, полеты по заданным маршрутам и посадку в назначенном месте.

Ранее секретарь Совбеза Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму. Было поручено обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты.

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