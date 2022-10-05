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Происшествия5 октября 2022 8:41

В Крыму директора одного из предприятий осудят за превышение полномочий на 1,4 млн рублей

Он привлекал подчиненный к ремонту своего дома, выплачивая им зарплату из средств муниципального учреждения
Екатерина НАЗАРОВА
Следком расследует уголовное дело против

Следком расследует уголовное дело против

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор одного из муниципальных учреждений Черноморского района попал под уголовное дело за превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- С 2016 по 2020 год подозреваемый, используя свои служебные полномочия, привлекал сотрудников, находящихся в его подчинении, для осуществления строительно-монтажных и иных работ по месту своего фактического проживания. При этом он выплачивал заработную плату из средств муниципального учреждения, - говорится в сообщении.

Таким образом своими действиями он причинил муниципальному бюджету ущерб в размере 1,4 миллиона рублей. В рамках расследования уголовного дело допрошены свидетели и изъята бухгалтерская документация.

Ранее сообщалось, что бывшего директора капитального строя Евпатории осудили на 2,5 года условно за превышение полномочий. Также она не сможет три года занимать определенные должности.

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