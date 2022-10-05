Участок трассы Симферополь - Ялта перекрыли в ночь на 5 октября

Ночью один из участков дороги Симферополь - Ялта был перекрыт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта на участке трассы от Симферополя до Ялты перекрыли в ночь на 5 октября. Об этом сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма».

- В период с 23.30 4 октября 2022 до 03.30 5 октября будет полностью ограничено движение на участке автомобильной дороги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта (км 700+366), - говорится в сообщении.

На данный момент движение уже открыто.

Ранее сообщалось, что в Симферополе до нового года частично перекрыли улицу Желябова. Для автомобилистов будет недоступен участок от улицы Долгоруковская до улицы А. Невского.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50