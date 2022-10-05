В Симферополе проведут диагностику дорог почти за два миллиона рублей

В крымской столицы проведут дорогостоящую диагностику автомобильных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе на диагностику дорог потратят почти за два миллиона рублей. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте администрации крымской столицы.

- Определить ООО «‎Доринтех» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является «‎Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений по объекту: «‎Диагностика автомобильных дорог на территории Симферополя», с ценой контракта 1 миллион 859 тысяч 800 рублей, - сказано в документе.

Работы должны быть завершены не позже 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти заключили контракты на ремонт 29 улиц Симферополя на 1,1 миллиарда рублей. На портале госзакупок опубликовано четыре контракта.

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