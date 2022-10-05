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Здоровье5 октября 2022 9:24

В Крыму 5 октября выявили 148 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 10 новых инфицированных ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за последние 24 часа выявили 148 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции, 207 256 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 016 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 316 человек, выздоровевших за весь период - 198 870, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в годе зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 733. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер один человек в возрасте 79 лет.

Ранее крымский эксперт рассказал, когда в республике ждать новый пик заболеваемости COVID-19. Также специалист пояснил, готова ли система здравоохранения.

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