В Крыму 5 октября выявили 148 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за последние 24 часа выявили 148 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции, 207 256 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 016 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 316 человек, выздоровевших за весь период - 198 870, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в годе зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 733. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 93 пациента, из них 88 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер один человек в возрасте 79 лет.

Ранее крымский эксперт рассказал, когда в республике ждать новый пик заболеваемости COVID-19. Также специалист пояснил, готова ли система здравоохранения.

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