Жителю Керчи грозит 15 лет за сбыт марихуаны

Мужчину поймали с поличным при очередной попытке сбыть наркотик
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Керчи перед судом предстанет 52-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым, он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на их незаконный сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
- Так, в ноябре 2021 года злоумышленник сбыл своему знакомому наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой 1,3 гр. (в перерасчете на высушенное вещество), а в марте 2022 года, продолжая свои преступные действия, сбыл этому же гражданину около 4,6 гр. марихуаны. Затем около 6 гр. марихуаны сбыл другому гражданину, - говорится в сообщении.
В мае текущего года мужчину поймали с поличным при очередной попытке сбыть наркотик. При досмотре полицейские нашли в кармане его брюк два спичечных коробка с высушенной марихуаной общей массой 6 грамм.
Со слов обвиняемого, изначально он сорвал и высушил наркосодержащее растение для личного употребления, однако затем в связи с возникшими материальными трудностями решил продать запрещенное вещество.
Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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