Ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу

После выписки пациентов и проведения дезинфекционных мероприятий в учреждениях будет возобновлен прежний формат работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны в Симферополе и санаторий «Прибой» в Евпатории возвращаются к нормальному режиму работы. На базе первого до недавного времени функционировал ковидный госпиталь, на базе второго - обсерватор.

- Принято решение с 3 октября приостановить госпитализацию пациентов с COVID-19 в ГБУЗ «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» и ГАУ «Санаторий «Прибой», - передает телеканал «Миллет» со ссылкой на заявление Минздрава РК.

Прежний режим работы будет возобновлен сразу после выписки пациентов и дезинфекции помещений.

Госпиталь для ветеранов войн переоборудовали под ковидный госпиталь еще в 2020 году. Санаторий «Прибой» какое-то время функционировал как обсерватор в 2020 году, после чего вновь вернулся к нормальной работе, однако ненадолго - с марта 2021 года вновь стал обсерватором.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Крыму в последнее время заметно снижается. Так, по состоянию на утро 5 октября на территории республики зафиксировали 148 новых инфицированных, в городе федерального значения Севастополе - 10.

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