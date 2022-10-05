В Крыму двое односельчан обворовали гараж на 22 тысячи рублей

В Крыму против двух парней, обворовавших гараж, возбудили уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Сакском районе Крыма задержали двух односельчан, обворовавших гараж на 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Молодые люди взломали замок и вытащили из помещения электрогенератор и два мотодвигателя.

- Задержанные признали свою вину и сообщили, что намеревались продать похищенное, а деньги потратить на личные нужды. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу, - говорится в сообщении.

Как оказалось, одни из парней ранее был неоднократно судим. Против них возбудили уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что турист из Краснодара обокрал спящего на скамейке симферопольца на 25 тысяч рублей. Злоумышленник прикарманил два телефона и банковскую карту.

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