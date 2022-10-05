В Крыму подрядчика оштрафовали на девять млн рублей за недостроенный ФАП

В Крыму на подрядчика завели административное дело из-за недостроенного в установленные сроки объекта Фото: Артем КИЛЬКИН

После проверки прокуратуры Симферопольского района подрядная организация была оштрафована на девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подрядчик не уложился в установленные контрактом сроки, а также не завершил работы при строительстве модульного здания фельдшерско-акушерского пункта.

- Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 18 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

На юрлицо завели административное дело и наложили штраф в размере девяти миллионов рублей. Уточняется, что к настоящему моменту строительство фельдшерско-акушерского пункта завершено.

Напомним, директора одного из предприятий в Крыму осудят за превышение полномочий на 1,4 миллиона рублей. Он привлекал подчиненных к ремонту своего дома, выплачивая им зарплату из средств муниципального учреждения.

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