В Крыму наркоторговец за биткоины пытался сбыть полкилограмма наркотиков

За свою работу молодой человек получал вознаграждение в виде криптовалюты, которую позже обналичивал Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму будут судить молодого человека, который намеревался распродать крупную партию наркотиков, за что получил вознаграждение в виде криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Зимой текущего года молодой человек договорился с неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совместном сбыте наркотиков на территории региона, - говорится в сообщении.

Парень получал инструкции и фотографии с местами оптовых партий «‎запрещенки». В конце апреля этого года он достал из тайника в Симферополе порядка полкилограмма N-метилэфедрона, которому в дальнейшем должен был найти покупателей. Эту незамысловатую работу, порученную неизвестным «боссом», парень выполнял за вознаграждение в виде криптовалюты «Биткоин», которую конвертировал через интернет-биржи и обналичивал.

Однако планы крымчанина сорвали быстро сработавшие правоохранители. Наркотики были изъяты, а сам он попал под уголовное дело, которое передано на рассмотрение в суд.

Раннее сообщалось, что жителю Керчи грозит 15 лет за сбыт марихуаны. Изначально он планировал употребить наркотик сам, однако затем решил продать.

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