В благоустроенном дворе Симферополя приступили к высадке 150 кустарников

В Симферополе приступили к озеленению благоустроенных дворов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Подрядчики приступили к высадке зеленых насаждений во дворах, где проводилось благоустройство.

Как сообщил представитель подрядной организации Станислав Вишневский, 5 октября озеленяют двор на Баррикадной.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

- У нас в планах сегодня высадка 150 кустарников, которые предусмотрены проектом. Это кустарники двух видов - Спирея Вангутта и Форзиция средняя. Материал наш, крымский, выращенный в нашем питомнике. При надлежащем уходе со стороны жителей этого двора кустарники будут расти, с ними не случится ничего плохого, - рассказал Вишневский.

По его словам, кустарники размещаются таким образом, чтобы могли выполнять функции живой изгороди вокруг парковки двора, чтобы прикрыть все «некрасивости» транспортной стоянки. Кроме того, высаженные растения смогут частично взять на себя функции фильтра воздуха, перерабатывая бензол и формальдегид - летучие канцерогены, содержащиеся в выхлопных газах.

Ранее сообщалось, что в сквере на улице Маршала Жукова в Симферополе высадят 90 деревьев. Началось масштабное озеленение территории, прилегающей к мемориалу «Скорбящая мать».

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