В сквере на улице Маршала Жукова в Симферополе высадят 90 деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе 28 сентября началось масштабное озеленение в сквере возле мемориала «Скорбящая мать» на улице имени Маршала Жукова.

- До 25 декабря в Симферополе проходит масштабная компенсационная высадка. Вчера подготавливали почву на улице Маршала Жукова. Сегодня на территории сотрудники «Горзеленхоза» высаживают вязы, - сообщила замдиректора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Все 90 деревьев намерены высадить как можно быстрее, главное, чтобы планы не сорвала дождливая погода.

Напомним, на мемориале «Скорбящая мать» в крымской столице продолжаются ремонтные работы. На благоустройство прилегающей территории объекта было израсходовано 38 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в поселке под Симферополем высадили аллею из 500 кустов роз. Ухаживать за растениями будут сотрудники МБУ «Город».

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