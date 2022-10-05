В Крыму передадут новые квартиры для пострадавших во время взрыва в Новофедоровке

В новых квадратных метрах выполнен ремонт, установлена сантехника, газовая плита, предусмотрена система автономного отопления. Фото: Александра Тимощенко

Пострадавшие после взрывов в Новофедоровке получат новые квартиры в новом жилом комплексе Симферополя, который сдали в эксплуатацию 5 октября. Как сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, ключи получат члены восьми семей, то есть 25 человек.

Так, по информации пресс-службы компании-застройщика «ИнтерСтрой», по программе социальных обязательств, Республике Крым будет передано девять квартир, а администрации Симферополя - шесть квартир и одно нежилое помещение. Также управление по реализации программы приобрело еще восемь квартир по цене ниже рыночной для переселенцев из старого и аварийного жилья. Однако размер скидки на квартиру никто не уточнил.

По словам министра экономического развития республики, всего в собственность Крыма передали 139 квартиры. Большая их часть - коммерческие.

В новых квадратных метрах выполнен ремонт, установлена сантехника, газовая плита, предусмотрена система автономного отопления.

- Мы рады, что мы, наконец, открыли этот объект. Здесь находятся лучшие квартиры. Они очень просторные и светлые, нет никакого шума от городского трафика. Из окон квартир открывается живописный вид на город, а также визитную карточку Крыма – гору Чатыр-Даг, –отметил во время презентации представитель группы компаний Денис Кудинов.