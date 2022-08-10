Во многих домах взрывной волной выбило окна Фото: Александра Тимощенко

Администрация Новофедоровки - самая нижняя часть поселка. В ста метрах от здания находится аэродром, на котором 9 августа прогремела серия взрывов боеприпасов. В результате них пострадали 14 человек. Не обошлось и без жертв - один человек погиб. По информации Минобороны, на военном объекте произошла непроизвольная детонация авиаснарядов.

КОМИССИЯ ОЦЕНИВАЕТ УЩЕРБ

С 9 августа в Новофедоровке местные жители массово регистрируют материальный ущерб. Для этого создана специальная комиссия. По словам председателя Совета Министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, всего в результате взрывов в поселке пострадали 62 многоквартирных дома.

Рядом со зданием местной администрации, которое расположено рядом с военным аэродромом, работают силовики. Они же обеспечивают безопасность в поселке, чтобы исключить возможные случаи мародерства. Во многих дворах круглосуточно будут дежурить наряды полиции.

- Многие квартиры пустые, кто-то сдавал, а сам жил на материке, кто-то просто уехал, - объяснил местный житель.

По словам сотрудников комиссии по оценке ущерба, в основном жители поселка жалуются на разбитые окна, поврежденные двери и потолки. Даже само здание поселковой администрации выглядит плачевно: выбитые рамы, повсюду осколки и поврежденная крыша. Но если пройти в сторону многоквартирных домов, картина вырисовывается еще печальнее. Кроме балконов без стекол и треснутой штукатурки, во дворах стоят разбитые машины, которые не успели спасти во время взрыва. На иномарках помяты двери, бамперы и выбиты окна. С самого утра жители района пытаются ликвидировать последствия разрушений.

Многие машины пострадали после взрыва Фото: Александра Тимощенко

Так выглядят подъезды домов Фото: Александра Тимощенко

- Когда вчера вечером прогремело, я собиралась обедать. Только приготовила себе еду, как вдруг услышала грохот. Выбежала на улицу, смотрю, а у соседей окон уже нет. Я быстро забежала в дом, схватила кота и закрылась в дальней комнате. Потом, когда грохот закончился, узнала, что это рядом с нами на аэродроме что-то взорвалось. Сегодня с утра комиссия ущербы оценивает, должны выплатить компенсацию, - рассказывает жительница дома на улице Спортивной Нина Ивановна.

Внутри квартиры женщины теперь требуется ремонт Фото: Александра Тимощенко

В квартире на первом этаже она живет одна с двумя котами. Во время взрыва питомцы испугались и сбежали. Правда, на следующий день один из пушистиков все же вернулся.

Внутри квартиры женщины теперь требуется ремонт Фото: Александра Тимощенко

Коты сильно испугались во время взрыва Фото: Александра Тимощенко

ГАЗА ПОКА НЕТ

На улице Спортивной около аэродрома работает бригада «Крым Газ Сети». Со вчерашнего дня в квартирах нет газа, так как район обесточили во избежании взрывов.

- Мы сейчас тут все проверяем, чтобы нигде никаких повреждений не было. Пока газ не включают, - рассказывают сотрудники организации.

Местные целый день пытаются восстановить последствия взрывов Фото: Александра Тимощенко

К ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке привлечено более 400 человек и 100 единиц техники. По словам председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в ближайшее время будет начата работа по разбору завалов и восстановлению пострадавшего имущества жителей поселка городского типа.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, жители домов, пострадавших от взрывов, получат денежные компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Заявки на получение материальной помощи будут рассматриваться и в индивидуальном порядке. Такие же процедуры были и год назад во время обширных потопов на полуострове.

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