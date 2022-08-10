Стали известны суммы компенсаций пострадавшим от взрывов в Новофедоровке

При частичной утрате необходимого имущества жителям Новофедоровки выплатят 50 тысяч рублей, а при полной - 100 тысяч Фото: Александра Тимощенко

Всем пострадавшим от взрывов в Новофедоровке выплатят материальную компенсацию. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Предусмотрены такие выплаты: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Также предусмотрено оказание финансовой помощи из-за утраты имущества первой необходимости - частичной - 50 тысяч рублей, полной - 100 тысяч рублей, - рассказал Сергей Аксенов.

Напомним, ЧП произошло днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате инцидента пострадали 13 человек, двое из них - несовершеннолетние дети. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских.

Как уточнил глава Крыма, заявки на получение материальной помощи в случае необходимости будут рассматриваться и в индивидуальном порядке. По словам Сергея Аксенова, такие же процедуры были и год назад во время потопов на полуострове.

Как сообщалось ранее, оценкой последствий взрывов на военном аэродроме в крымском поселке Новофедоровка займется Следственный комитет России.

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