Число пострадавших от взрыва в Новофедоровке увеличилось до 13

Среди пострадавших - двое несовершеннолетних детей Фото: Евгений СТОЯНОВ

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов в поселке городского типа Новофедоровка увеличилось до 13. Такие данные передает крымский Минздрав по состоянию на 8:30 10 августа.

Десять пострадавших, двое из которых - несовершеннолетние, были доставлены в Сакскую районную больницу. Как уточнили в пресс-службе Минздрава, у всех людей зафиксированы травмы легкой степени тяжести. Один из пациентов на данный момент находится на стационарном лечении.

- Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» и после оказания необходимой помощи отправлены на дом, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Напомним, инцидент случился днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских. Как ранее отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, семье погибшего и всем без исключения пострадавшим будет оказана помощь

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