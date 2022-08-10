«Прятались в подвале и под пирсом»: жители Новофедоровки рассказали, что испытали после взрывов

Данные о количестве взрывов - разнятся. Фото: скриншот видео КП-Коми

- Дайте мне что-то от головы. Меня взрывной волной задело. Голова раскалывается, - обращается к врачам скорой помощи пожилой мужчина с крупной ссадиной на лбу.

Александр Иванович – житель Новофедоровки. 9 августа этот небольшой крымский поселок, расположенный в 19 км от Евпатории, стал известен на всю Россию.

Днем на аэродроме в Новофедоровке прогремели взрывы. В результате них пострадали девять человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб. Согласно официальной версии, озвученной Министерством обороны, произошла непроизвольная детонация боеприпасов, хранящихся на военном объекте.

Людей разместили в общежитии колледжа Фото: Евгений СТОЯНОВ

После произошедшего жителей Новофедоровки эвакуировали в поселок Прибрежное. По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, о массовой эвакуации речи не идет. В Прибрежное отвезли только жителей домов, находящихся рядом с военными объектами.

ВЗРЫВОМ ОТКИНУЛО ХОЛОДИЛЬНИК

- Я пошел на балкон, в этот момент и произошел взрыв. Взрывной волной на меня даже откинуло холодильник, - вспоминает недавние события в разговоре с «КП»-Крым Александр Иванович.

Отметина на лбу у него не от «встречи» с бытовым прибором, а от осколков оконного стекла. После первого взрыва пенсионер не растерялся. Он один из немногих жителей пятиэтажной хрущевки, кому удалось сохранить самообладание.

Эвакуировали в том числе и людей с ограниченными возможностями Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Я бегал по дому, «сгонял» всех в подвал. Мы там сидели три часа – до 18 вечера, пока нас не вывезли, - вспоминает Александр Иванович.

РАЗМЕСТИЛИ 120 ЧЕЛОВЕК

В Прибрежном жителей Новофедоровки разместили в здании колледжа.

- Он был «законсервирован», а тут нам позвонили, сказали срочно нужно приготовить 120 койко-мест, - рассказывает одна из сотрудниц общежития.

В холле небольшой пятиэтажки можно было увидеть множество людей. Прежде чем они попадали в комнаты, их заносили в списки.

- С некоторыми людьми работают психологи, - рассказал первый заместитель главы администрации Сакского района Антон Новиков.

Он подтвердил, что в общежитии будут временно размещены 120 человек.

Люди переживали произошедшее по-разному. Кто-то звонил родным и рассказывал, что с ним все в порядке, кто-то угрюмо молчал, а кто-то сидел в летнем кафе рядом с «общагой», снимая стресс крепким алкоголем.

ОТ ШЕСТИ ДО 13

Рассказы о числе взрывов сильно разнятся, кто-то насчитал не меньше шести, а кто-то зафиксировал 13.

С пострадавшими работают врачи и психологи Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Мы увидели взрыв, а потом пожар, паника, дети кричали, кому-то голову повредило осколком стекла. Люди начали прыгать в машины и пытаться уехать, в итоге начали образовываться пробки, - поделился с «КП» Сергей, который вместе с супругой отдыхал в частной гостинице в Новофедоровке.

Кого-то взрывы застали дома, а кого-то – на море.

- Мы были на пляже во время взрывов. Кто-то крикнул, что надо прятаться под пирсом, мы так и сделали, - поделилась отдыхающая из Башкирии, которую временно разместили в Прибрежном.

Въезд в Новофедоровку временно ограничен Фото: Евгений СТОЯНОВ

В общежитии эвакуированным жителям Новофедоровки предоставили горячее питание и возможность сходить в душ. Вскоре некоторых людей начали отвозить обратно на автобусах.

Стоит отметить, что вечером 9 августа въезд в поселок был перекрыт. За кордоном можно было увидеть автомобили скорой, пожарной, полиции и Следственного комитета.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

- Ситуация находится под контролем. Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле.

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