Перевозят всех желающих: из Новофедоровки, где прогремели взрывы, эвакуировали 120 человек

Из Новофедоровки увозят всех желающих на специальных автобусах Фото: Евгений СТОЯНОВ

Количество людей, эвакуированных из пострадавшего после взрыва поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма достигло 120 человек. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сакского района Антон Новиков, передает корреспондент КП-Крым с места событий.

На данный момент людей разместили в студенческом общежитии в поселке Прибрежное.

- На сегодняшний момент в этом пункте 120 койкомест, пункт заполнен. Следующие автобусы мы будем направлять в Евпаторию, где также развернуты дополнительные места. Люди обеспечены водой, горячим чаем, готовится ужин. Горячее питание, все предусмотрено, - рассказал Антон Новиков.

Людей привезли в общежитие колледжа Фото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, Инцидент случился днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, в 15:20 на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка. К сожалению, есть погибший - это человек из гражданских.

Эвакуируют всех желающих уехать. В основном, как подчеркнул Антон Новиков, это люди из близлежащих домов. Эвакуация проводится централизованно, а ситуация находится под полным контролем.

О ситуацит рассказал первый замглавы администрации Сакского района Антон Новиков Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Сотрудники администрации Сакского района, всех служб и чрезвычайных ведомств прибыли на место в считанные минуты. Эвакуация началась очень быстро и оперативно, автобусами вывозим людей, - первый замглавы администрации района.

На месте дежурят экстренные службы Фото: Евгений СТОЯНОВ

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