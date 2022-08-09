Погибший от взрыва боеприпасов в Новофедоровке был гражданским

В результате ЧП пострадали шесть человек Фото: "КП" Архив

Погибший в результате детонации боеприпасов в Новофедоровке в Сакском районе бвл гражданским. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- Один человек, гражданский, погиб на месте, - говорится в сообщении Минздрава.

Как ранее отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится на месте ЧП, вся необходимая помощь будет оказана семье погибшего и всем пострадавшим.

Напомним, в результате взрыва пострадали шесть человек, один из которых ребенок. Сейчас все они госпитализированы в Сакскую районную больницу.