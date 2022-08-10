Такая сейчас обстановка на пляже Чайка Фото: Александра Тимощенко

Небольшой поселок Новофедоровка, расположенный в Сакском районе Крыма, 9 августа стал известен на всю страну. Днем на военном аэродроме, расположенном в непосредственной близости от пляжа и жилых домов, прогремела серия взрывов. В результате них пострадали 14 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб. Согласно официальной версии, озвученной Минобороны, на военном объекте произошла непроизвольная детонация авиаснарядов.

Во время взрывов люди на пляже прятались под пирс Фото: Александра Тимощенко

Поскольку поселок расположен на берегу моря, в сезон сюда приезжает множество туристов. Не стал исключением и этот год. Корреспондент «КП»-Крым побывала на самом крупном пляже Новофедоровки под названием Чайка, поговорила с отдыхающими и узнала, какая там сейчас атмосфера.

Несмотря на то, что пляж расположен всего лишь в километре от взрыва, о том, о произошедшем там ЧП не напоминает ничего. На Чайке по прежнему можно встретить множество отдыхающих, туристов зазывают кататься на банане, а на прилавках идет бойкая торговля.

- Уже неделю отдыхаем в Крыму. Объездили почти весь полуостров за эти дни, все понравилось. А вчера эта ситуация произошла, так мы даже не испугались, чего бояться-то? Уезжать мы точно не планируем, у нас еще отпуска три недели, из которых две хотим на море покупаться, - рассказывает «КП»-Крым жительница Москвы Мария.

Другая семья, которую встретила корреспондент «КП» на пляже, тоже приехала из Москвы. Вчера они были в Евпатории, расположенной в нескольких десятках километров от Новофедоровки.

На пляже можно встретить детей Фото: Александра Тимощенко

- Сначала мы вообще думали, что это где-то в Херсоне был взрыв, а потом из новостей узнали, что это в Новофедоровке, - отмечают москвичи.

На пляже можно встретить и детей. Например, дедушка, живущий в Новофедоровке, пришел покупаться с внучкой.

- Когда вчера случился взрыв, мы уже ушли с пляжа, были дома в этот момент, но, если честно, даже внучка не испугалась, поэтому сегодня пришли на пляж. Я вырос в СССР, нас точно ничем не напугать, - отмечает житель поселка Александр.

Рядом с аэродромом стоят прилавки с фруктами и овощами. 10 августа они открылись как обычно.

Вчерашнее ЧП не повлияло на торговлю фруктами и овощами Фото: Александра Тимощенко

- У нас рабочий день начинается с 7 утра, потому что люди на море идут пораньше. Сегодня все тоже по графику: в 7 утра как штык на месте, торгую спелыми арбузами. Народ тоже идет почти как обычно, чуть меньше, конечно, чем обычно, но все равно есть, - рассказывает торговец арбузами Олег. - Вчерашний взрыв немного повредил наш тент, взрывной волной вырвало замки, но мы заказали новый, сегодня вечером уже привезут. А так все в порядке, никто отсюда не уедет.

В некоторых домах оказались выбиты окна и оконные рамы Фото: Александра Тимощенко

Рядом с аэродромом выгорела трава Фото: Александра Тимощенко

КСТАТИ

Власти Крыма признали произошедшее чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, жители домов, пострадавших от взрывов, получат денежные компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.