После взрывов на аэродроме власти Крыма ввели в Новофедоровке режим ЧС

ЧП произошло днем 9 августа на территории аэродрома в Новофедоровке Фото: "КП" Архив

Крымские власти признали происшествия со взрывами в Новофедоровке чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Главная задача - скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте. Основные работы, которые позволят людям вернуться в свое жилье, планируется завершить в течение десяти дней, - подчеркнул глава Крыма.

Напомним, ЧП произошло днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских.

Сергей Аксенов также подчеркнул, что количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до 14 человек.

- Из всех раненых госпитализирован только один человек, все остальные находятся на амбулаторном лечении дома, все повреждения - легкой степени тяжести, - отметил глава Крыма.

Как «Комсомолка» сообщала ранее, всем пострадавшим будет оказана помощь. Предусмотрены материальные выплаты от 10 до 100 тысяч рублей.

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