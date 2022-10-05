В Симферополе пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы

Сотрудники колонии пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы путем переброса через ограждение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Симферополе сотрудники Исправительной колонии №1 пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы путем переброса через ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Крым и Севастополю.

- Злоумышленник пытался доставить в исправительное учреждение 2 мобильных телефона, 1 блок питания и 2 кабеля USB. Сверток с запрещенными предметами был обнаружен и изъят сотрудниками исправительной колонии, - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

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