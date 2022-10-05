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Общество5 октября 2022 17:25

В Симферополе пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы

Проводится проверка
Дмитрий Коренев
Сотрудники колонии пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы путем переброса через ограждение

Сотрудники колонии пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы путем переброса через ограждение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Симферополе сотрудники Исправительной колонии №1 пресекли попытку передать осужденным запрещенные предметы путем переброса через ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Крым и Севастополю.

- Злоумышленник пытался доставить в исправительное учреждение 2 мобильных телефона, 1 блок питания и 2 кабеля USB. Сверток с запрещенными предметами был обнаружен и изъят сотрудниками исправительной колонии, - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

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