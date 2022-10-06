За похищенную со стройки трубу двум симферопольцам грозит пять лет колонии

Против двух крымчан, укравших трубу со стройки, расследуется уголовное дело Фото: Елена ЛЕЛЮК

В крымской столице задержали двух местных жителей, похитивших со стройки гофрированную трубу стоимостью 20 тысяч рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, на мужчин, беспечно грузивших трубу в автомобиль, обратил внимание охранник этой самой стройки. И позвонил в полицию.

- В кратчайшие сроки правоохранители задержали двоих симферопольцев в возрасте 32 и 33 лет. Один из них ранее уже был судим. При задержании мужчин в багажнике автомобиля похищенное было обнаружено и изъят, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в симферопольской колонии нарушитель подкинул телефоны для заключенных. По факту произошедшего проводится проверка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50