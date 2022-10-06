Глава администрации Симферополя наградили сотрудников угрозыска 5 октября

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поздравил сотрудников и ветеранов угрозыска с профессиональным праздником 5 октября.

- Был рад вручить заслуженные грамоты и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и успешное выполнение поставленных задач, - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксенов 5 октября поздравил учителей Крыма с их профессиональным праздником. По его словам, в республике продолжают развивать инфраструктура образования и улучшать систему поддержки одаренных учащихся и педагогов. Работа учителя - благородная миссия и служение.

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