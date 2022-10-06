В Симферополе прошли соревнования по фехтованию на шпагах

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице определили победителей после Кубка города по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, соревнования прошли в Спортивной школе единоборств Симферополя.

- Результаты воспитанников школы: 1 место - Спицын Илья 2 место - Цыцулин Максим 3 место - Галкин Егор. Поздравляем спортсменов и их тренера Ушакова Владимира Ивановича! - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымские спортсмены завоевали восемь медалей на Всероссийской спартакиаде боевых искусств. Крым на турнире представили 40 спортсменов.

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