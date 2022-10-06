В Симферополе реализуется проект по профориентации старшеклассников и выпускников

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе реализуется проект «Детский сад - школа - колледж - ВУЗ - предприятие», цель которого - профориентация старшеклассников и выпускников.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в рамках проекта школы города сотрудничают с государственными и частными предприятиями.

- Обучающиеся гимназии № 1 им. И.В. Курчатова и Симферопольской академической гимназии посетили федеральное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, где приняли участие в научно-практическом мероприятии «Аграрная наука открывает свои двери», - говорится в сообщении.

Также для десятиклассников школы-гимназии №10 имени Э.К. Покровского провели экскурсию по пивобезалкогольному комбинату «Крым», где ребята могли увидеть этапы производства сладких и минеральных вод.

Ранее сообщалось, что в Симферополе прошли соревнования по фехтованию на шпагах. Победителями стали трое парней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50