В 2022 году для симферопольского предприятия «Город» закуплено 20 единиц новой техники

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2022 году для МБУ «Город» закуплено 20 единиц новой техники, 10 из которых - подметально-уборочные машины. Также предприятие получило новые автовышки, грейдер, катки и грузовые автомобили.

- С поступлением новой техники мы фиксируем заметное качественное улучшение уборки городских территорий, - Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор учреждения Антон Гумен.

Ранее сообщалось, что до конца года в Крыму появится 172 новых автобуса. Цена контракта составляет 1,094 млрд рублей.

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