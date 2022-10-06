Симферопольские школьники представили Крым на «Президентских спортивных играх»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Команда молодых ребят из симферопольской школы № 34 представила Крым в финальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

- Соревнования проходили во Всероссийском детском центре «Смена». Участвовали в них 984 спортсмена из 82 субъектов Российской Федерации, а также ЛНР и ДНР, - сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Молодые люди бороли за победу в таких видах спорта, как легкая атлетика, баскетбол, волейбол и настольный теннис. Команда заняла 14 место.

Ранее сообщалось, что в Симферополе прошли соревнования по фехтованию на шпагах Победителями стали трое парней.

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