В Крыму 6 октября выявили 133 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 6 октября выявили 133 случая новой коронавирусной инфекции, 207 389 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 032 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 234 человека, выздоровевших за весь период - 199 104, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 781. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 92 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также в Севастополе за минувшие сутки от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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