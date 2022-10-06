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Здоровье6 октября 2022 8:11

В Крыму 6 октября выявили 133 новых инфицированных COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировали 48 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 6 октября выявили 133 случая новой коронавирусной инфекции, 207 389 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 032 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 234 человека, выздоровевших за весь период - 199 104, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 781. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 92 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также в Севастополе за минувшие сутки от коронавируса умер один человек в возрасте 88 лет.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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