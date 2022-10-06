Собственные доходы и дефицит бюджета Крыма вырастут в 2023 году

Парламент Крыма традиционно принимает закон о бюджетах в конце ноября - начале декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико представила прогнозные показатели бюджета республики на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства финансов Крыма.

- Предварительные объемы бюджета составили: на 2023 год - доходы 235,5 миллиарда рублей (налоговые и неналоговые - 64,8 миллиарда рублей, безвозмездные поступления - 170,7 миллиарда рублей), расходы - 241,8 миллиарда рублей, дефицит - 6,3 миллиарда рублей, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, темп роста поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета Крыма на 2023 год прогнозируется в размере 105%.

Напомним, ранее экономист из Крыма объяснил, как повлияет на валютный рынок принятие новых субъектов в состав России. Ситуация соответствует нынешнему этапу развития страны. По мнению специалистов, нынешняя цена доллара определенно занижена и не способствует конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

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