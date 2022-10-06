Крымчанин изготовил пистолет-самопал для самозащиты и попал под уголовное дело

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

41-летний житель Джанкойского района попал под уголовное дело за изготовление и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В ходе осмотра места жительства подозреваемого, сотрудниками полиции обнаружен и изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. В результате проведенной экспертизы установлено, что оружие является одноствольным, гладкоствольным, дульнозарядным огнестрельным оружием-пистолетом, изготовленным самодельным способом, - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что пистолет пригоден для совершения выстрелов. Сам владелец пояснил, что изготовил его для самозащиты.

На крымчанина завели уголовное дело по двум статьям - за незаконное хранение и изготовление оружия. Теперь ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что керчанку обвинили в хранении оружия из-за старого дедушкиного обреза. Женщина нашла ружье случайно, теперь ей грозит колония.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50