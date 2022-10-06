Трое пьяных севастопольцев украли дорожный знак и спрятали в кусты

Похищенный дорожный знак пьяные севастопольцы спрятали в кусты
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Севастополе задержали троих пьяных мужчин, укравших дорожный знак, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым.
- По предварительным данным, нетрезвые мужчины сорвали знак с опоры и унесли его в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.
Нарушителей быстро вычисли и задержали. Похищенное ими государственное имущество было надежно спрятано в кустах. Причину странного поведения мужчины объяснить не могли.
- Правонарушители были задержаны и доставлены в ОМВД России по Ленинскому району, - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что за похищенную со стройки трубу двум симферопольцам грозит пять лет колонии. Стоимость украденного имущества - 20 тысяч рублей.
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