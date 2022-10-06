Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 16:40

В Керчи рассказали о ходе восстановления многоэтажки, в которой взорвался газ

Взрыв произошел в августе 2020 года
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/brusakov

Фото: t.me/brusakov

В Керчи продолжают восстанавливать десятиэтажку на улице Кирова, 93, где в 2020 году произошел взрыв газа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Святослав Брусаков.

- На сегодняшний день на техническом этаже завершена замена инженерных сетей и коммуникаций, вмонтировано освещение; рабочие подключают радиаторы отопления к новой трубе теплоснабжения общего пользования; укреплены плиты перекрытия между 9 и 10 этажами, - написал градоначальник.

В квартире, где произошла ЧС, возводят новые стены из металлобетона; строители варят армирующие сетки для заливки пола.

Фото: t.me/brusakov

Фото: t.me/brusakov

Фото: t.me/brusakov

Фото: t.me/brusakov

- По периметру всего дома строители меняют отмостку. В рамках капитального ремонта МКД предусмотрен ремонт фасада здания, будет выполнена замена лифтового оборудования, мусороприемников, окон и дверей общего пользования, - добавил Брусаков.

Ранее сообщалось, что на восстановительные работы из муниципального бюджета выделят 105 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50