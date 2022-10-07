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Происшествия7 октября 2022 7:56

Школы Ленинского района Крыма эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

После проверки правоохраниетелей информация об угрозе не подтвердилась
Екатерина НАЗАРОВА
В школы Ленинского района поступили сообщения о «минировании» в пятницу

В школы Ленинского района поступили сообщения о «минировании» в пятницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Ленинского района поступили сообщения о «минировании» 7 октября. Детей и учителей эвакуировали.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на Минобразования республики, на месте работали правоохранители. Информация об угрозе не подтвердилась.

Напомним, 29 сентября в Керчи второй раз за неделю эвакуировали школы из-за сообщений с угрозами. Учащихся отправили по домам.

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