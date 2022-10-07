Двоих крымчан осудят за покушение на сбыт ЛСД в особо крупном размере

При получении очередной партии «синтетики» злоумышленников задержали сотрудники ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- По версии следствия, летом текущего года молодые люди 1991 и 1995 годов рождения договорились о незаконной деятельности по сбыту наркотических средств. Для этого они с использованием одной из социальных сетей регулярно приобретали наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД), для дальнейшего распространения, - говорится в сообщении.

Дальше закупки «товара» дело не зашло - при получении очередной партии «синтетики» злоумышленников задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело рассмотрит Армянский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить молодого человека, который намеревался распродать крупную партию наркотиков за биткоины. Планы крымчанина сорвали быстро сработавшие правоохранители - наркотики были изъяты, а сам он попал под уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50