8 октября в Крыму будет хозяйничать сильный ветер

В Крыму ожидается ветреная суббота Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждым днем в Крыму становится заметно холоднее. Так, на 8 октября продлено штормовое предупреждение в связи с непогодой, которая постепенно вступает в свои права на полуострове. Завтра в регионе будет хозяйничать сильный ветер.

- 8 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Напомним, 7 октября на полуострове также действует штормовое предупреждение. В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем 19-21 градусов.

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