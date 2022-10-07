8 октября в Крыму будет хозяйничать сильный ветер

В Крыму ожидается ветреная суббота
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С каждым днем в Крыму становится заметно холоднее. Так, на 8 октября продлено штормовое предупреждение в связи с непогодой, которая постепенно вступает в свои права на полуострове. Завтра в регионе будет хозяйничать сильный ветер.
- 8 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Напомним, 7 октября на полуострове также действует штормовое предупреждение. В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем 19-21 градусов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50