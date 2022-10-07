Яркие хризантемы начали высаживать в Детском парке Симферополя

Фото: МБУК «Парки столицы»

В Детском парке Симферополе 7 октября стартовала осенняя высадка цветов. Как сообщили в МБУК «Парки столицы», клумбы, где уже растут роза, тагетес и колеус, дополнять яркие хризантемы.

Фото: МБУК «Парки столицы»

- Всего в осенний период планируется высадить 1100 кустов хризантемы на территории Детского и Гагаринского парков. Цветы закуплены, как за личные средства учреждения, так и с помощью социально ориентированного бизнеса, - говорится в сообщении.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Любоваться сочными цветами осенних цветов посетители парка будут до самых морозов, после чего хризантемы начнут готовить к зиме.

Ранее сообщалось, что в поселке под Симферополем высадили аллею из 500 кустов роз. Ухаживать за растениями будут сотрудники МБУ « Город».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50