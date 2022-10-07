В Севастополе росгвардейцы задержали двоих россиян, пытавшихся обворовать супермаркет

Росгвардейцы в задержали похитителей алкоголя и продуктов в Севастополе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе задержали двоих россиян, пытавшихся обворовать супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

- Инцидент произошел в одном из охраняемых супермаркетов города. Прибыв на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы выяснили, что житель Челябинска 1976 года рождения попытался вынести за пределы кассовой зоны неоплаченный товар, - говорится в сообщении.

Пока силовики «‎крутили»‎ 46-летнего челябинца, попытать удачу решил другой посетитель - гость из Кемеровской области. Однако и его попытка обворовать уйти не заплатив закончилась неудачей. Оба были задержаны и переданы полиции.

Ранее сообщалось, что трое пьяных севастопольцев украли дорожный знак и спрятали его в кусты. Зачем мужчинам это понадобилось, не известно.

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