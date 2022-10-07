Еще 600 жителей Крыма получили возможность повести газ в свои дома

Еще шесть сотен крымчан получили возможность провести голубое топливо в свои дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 600 жителей села Новоалексеевка Красногвардейского района Крыма получили возможность повести газ в свои дома. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По его словам в населенном пункте завершили работы по укладке уличных сетей газораспределения общей стоимостью порядка 52 миллиона рублей. Протяженность газопровода составила 9,9 километра.

- В селе Новоалексеевка Красногвардейского района состоялся торжественный ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения. Более шестисот человек, проживающих в селе, получили возможность иметь газ в своих домах, - написал Гоцанюк в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены изменить стоимость заправки газовых баллонов. Также проводится работа по замене газовых баллонов с истекшим сроком годности.

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