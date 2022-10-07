При озеленении Симферополя используют технологию гидропосева

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе начался гидропосев газонной травы. МБУ «Город» проведет его на улицах Крылова, Тарабукина и Толстого.

Как передает «Крым 24», МБУ «Город» планирует использовать данный метод озеленения в крымской столице регулярно. Его суть заключается в том, смесь из семян и питательных веществ распыляют с помощью специального оборудования сразу на газоны. Первый всход травы ожидается уже через 10 дней.

Напомним, на этой неделе яркие хризантемы начали высаживать в Детском парке Симферополя. Всего в осенний период планируется высадить 1100 кустов этих осенних цветов.

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