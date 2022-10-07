Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 октября 2022 13:04

Крымчанам исчислено два миллиарда рублей имущественных налогов

Наибольшую сумму налога предстоит уплатить собственникам транспортных средств
Екатерина НАЗАРОВА
За принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений

За принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За принадлежащее жителям Крыма имущество было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов на сумму более двух миллиардов рублей - 125% к уровню прошлого года.

- Наибольшую сумму налога - один миллиард рублей - предстоит уплатить собственникам транспортных средств, которых в Крыму насчитывается порядка 600 тысяч единиц, - цитирует КИА сообщение пресс-службы УФНС по Республике Крым.

Также владельцам земельных участков начислили 465 миллионов рублей, а за недвижимое имущество - 535 миллионов. В расчет попали 640 тысяч наделов земли и 800 тысяч объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что собственные доходы и дефицит бюджета Крыма вырастут в 2023 году. Министр финансов республики представила прогнозные показатели бюджета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50