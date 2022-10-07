Крымчанам исчислено два миллиарда рублей имущественных налогов

За принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За принадлежащее жителям Крыма имущество было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов на сумму более двух миллиардов рублей - 125% к уровню прошлого года.

- Наибольшую сумму налога - один миллиард рублей - предстоит уплатить собственникам транспортных средств, которых в Крыму насчитывается порядка 600 тысяч единиц, - цитирует КИА сообщение пресс-службы УФНС по Республике Крым.

Также владельцам земельных участков начислили 465 миллионов рублей, а за недвижимое имущество - 535 миллионов. В расчет попали 640 тысяч наделов земли и 800 тысяч объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что собственные доходы и дефицит бюджета Крыма вырастут в 2023 году. Министр финансов республики представила прогнозные показатели бюджета.

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