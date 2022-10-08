Крымские отели и санатории бесплатно продлевают проживание для туристов после ЧП на мосту

В Минкурортов Крыма напоминают, что всю необходимую информацию гости полуострова могут получить по телефону: 8 800 511 80 18 Фото: Вадим ПОПОВ

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. Подорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. К сожалению, в результате ЧП погибли три человека.

После произошедшего глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к отельерам. Он попросил их позволить туристам, которые не смогли покинуть полуостров из-за ЧП, бесплатно остаться в гостиницах и отелях. Расходы будут компенсированы за счет республиканского бюджета.

К этой инициативе руководство крымских отелей отнеслось с пониманием.

- Мы прекрасно понимаем, что ситуация непредвиденная и сейчас нужно оказать поддержку нашим гостям, - рассказал руководитель отдела продаж и маркетинга отеля «Riviera Sunrise» Александр Дементьев.

Он уточнил, что на сегодня они бесплатно продлили проживание в четырех номерах туристам из Москвы и Ростова.

Продлевают проживание гостям на бесплатной основе и туристам из алуштинского отеля «Море».

- У нас должны были выехать гости из четырех номеров, но в связи со сложившейся ситуацией, они останутся у нас до понедельника», - рассказали в отеле.

В Минкурортов Крыма напоминают, что всю необходимую информацию гости полуострова могут получить по телефону: 8 800 511 80 18.